Homem de 58 anos sente-se mal e morre após possível falha no socorro

Um homem de 58 anos sentiu-se mal, após o almoço, perto de uma padaria na Senhora da Hora, Matosinhos. A funcionária do estabelecimento terá ligado para o 112 às 15h18, tendo sido, segundo as declarações prestadas pela mesma ao “Correio da Manhã”, aconselhada a chamar um táxi para levar o senhor ao hospital.

“Disseram que, já que o senhor tinha medicação, não valia a pena chamar uma ambulância, que não era motivo de emergência. Que podiam transferir a chamada para o SNS24 e que o melhor era chamar um táxi se quisesse ir ao hospital”. A funcionária, depois da chamada, terá telefonado a um taxista. O mesmo verificou que o homem estava em estado grave e voltou a ligar ao 112, às 15h32.

Só depois da chamada do taxista é que a equipa de emergência se dirigiu ao local. O senhor terá desfalecido e batido com a cabeça. Mesmo com a tentativa de reanimação, o óbito foi declarado às 16h01. O INEM diz que será aberto um inquérito para “apurar em pormenor as circunstâncias", mas refere que "após a triagem, a contactante [que não era o utente] recusou a transferência da chamada para o SNS24 e informou que iria chamar um táxi”.