Emigraste e voltaste para Portugal nos últimos 22 anos? Investigadora está a estudar esse regresso

Na última década, o grupo da população que mais regressa a Portugal é o dos jovens entre os 20 e os 34 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas pouco mais se sabe sobre as razões desse retorno. Uma investigadora do ISCTE, estudante de doutoramento em Sociologia, está à procura de respostas e lançou um questionário dirigido aos jovens, que está ainda disponível até ao fim de outubro.

O inquérito é para quem saiu de Portugal por, pelo menos, três meses e regressou depois de 2000, tendo nesse período idades entre os 20 e os 34 anos.

“O projeto pretende analisar de que modo variáveis como o país de residência, o tempo da imigração no país, as situações políticas, económicas e sociais em Portugal e no destino, as intenções no momento de emigração, as redes, entre outros fatores, contribuem para explicar a elevada taxa de regresso registada entre os emigrantes portugueses na faixa etárias dos 20 aos 34 anos”, explica Inês Vidigal, que faz também parte do Observatório da Emigração.

Concretamente, a investigadora quer perceber se o motivo da emigração influencia o regresso e se as intenções iniciais desse retorno são cumpridas. Além disso, procura entender melhor a integração dos jovens portugueses no país de destino - e se isso influencia a sua decisão em permanecer ou regressar. E saber quais os principais motivos para regressar e se realmente ficam no país ou voltam a sair.

A partir deste inquérito, a investigadora espera fazer uma análise sobre o regresso dos jovens portugueses nas últimas duas décadas e ter uma primeira análise às respostas até ao fim deste ano.