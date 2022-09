Elvira Fortunato: “Estou preocupada, é preciso mais dinheiro para o Superior. Acho que as propinas não devem baixar mais”

No início do ano letivo, milhares de estudantes desesperam à procura de quarto, já que a oferta em residências só cobre 14% do universo de alunos deslocados. Está prevista a construção de mais 15 mil camas até 2026, mas até lá qual é a solução?

É evidente que as novas residências vão demorar algum tempo a serem construídas, mas a requalificação vai libertar camas mais rapidamente. Entretanto, o que se fez este ano foi atualizar o complemento que é dado aos estudantes deslocados que não encontram quarto numa residência e que têm de ir para o mercado privado.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.