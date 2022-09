Abusos: o assunto “era falado” e havia “suspeições”, mas Ximenes nunca foi investigado em Timor

O bispo Ximenes Belo nunca foi alvo de investigações formais pela Justiça timorense por crimes de abuso sexual de menores, isto apesar de já haver suspeitas contra o Prémio Nobel da Paz de 96 desde os anos 90 e a década seguinte. “Nunca foi aberto qualquer inquérito, nem houve queixas formais de abuso de menores. Mas o assunto era falado com frequência. Ainda assim, nada de muito específico que pudéssemos avançar com algum tipo de diligências”, conta ao Expresso uma fonte judicial portuguesa que esteve em Timor-Leste durante a fase inicial da independência do país. Outro alto responsável na área da Justiça confirma esta informação: “Suspeições sim, matéria em concreto contra o bispo nada.”

Na altura, o sistema judicial timorense estava em fase de construção, o que dificultaria uma investigação mais aprofundada. No entanto, fontes ouvidas pelo Expresso lembram que a polícia das Nações Unidas tinha plenos poderes e autonomia para lidar com um caso dessa dimensão. “Havia também no território polícias, procuradores do MP e juízes portugueses que tendo recebido alguma informação mais consolidada teriam agido.”

