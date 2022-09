Sedes quer que escolas contratem professores a partir de uma lista de candidatos

A Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social defende que os concursos para a vinculação dos docentes aos quadros de agrupamento passem a ter duas etapas: uma primeira com uma lista nacional para ordenar os docentes e uma segunda etapa com um júri constituído por cada agrupamento que faça uma “apreciação qualitativa e mais aprofundada”. De acordo com o jornal “Público”, a proposta da Sedes vai ser apresentada esta quarta-feira.

Durante a primeira etapa, seria feita uma seleção de cinco finalistas, um processo que ficaria concluído com uma escolha final na segunda etapa. A lista de cinco finalistas é a principal novidade introduzida pela proposta da associação. O júri teria depois de escolher um dos cinco através de entrevistas, aulas ilustrativas ou da análise de portefólios.

João Batista, um dos autores da proposta, explica que como a escola não tem “intervenção direta na elaboração da shortlist”, retira-se a possibilidade de favorecimentos por parte das direções dos agrupamentos. João Batista diz que esta é uma solução “intermédia”.