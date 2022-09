O Cinema Batalha não foi no 'Batalha': edifício histórico do Porto reabre as portas a 9 de dezembro

O antigo Cinema Batalha, agora rebatizado de Batalha Centro de Cinema por incluir uma programação que não se restringe à exibição de filmes, vai reabrir-se “à cidade, aos portuenses e aos visitantes” a 9 de dezembro, anunciou o presidente da Câmara do Porto. Esta quarta-feira, Rui Moreira e o diretor artístico Guilherme Blanc revelaram ainda a programação que animará nos próximos meses as duas salas do edifício histórico, encerrado no início do século XXI devido ao avançado estado de degradação.

A conclusão das obras, previstas inicialmente para o final de 2021 - derrapagem atribuída por Rui Moreira aos constrangimentos sentidos na construção civil decorrentes da crise pandémica e mais recentemente da guerra na Ucrânia - acontecerá daqui a um mês, após mais de três anos de requalificação gizada pelos arquitetos da Escola do Porto Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, empreitada que custou ao município € 5 milhões e assegura “a integridade de um edifício que perdura na memória do Porto e uma nova na política cultural da cidade”.

O Cine-Teatro Batalha, classificado Monumento de Interesse Público, localizado na praça que lhe empresta o nome, propriedade da família Neves Real há 75 anos, passou para a gestão da Câmara do Porto em 2017, tendo o executivo de Rui Moreira assegurado a sua reabilitação e atividade ao longo de 25 anos.

Na apresentação, o autarca independente começou por lembrar o recém-falecido realizador Jean-Luc Godard, que dizia que o cinema era a “mais bela fraude do mundo”. Uma citação que vai ao encontro da popular expressão da Invicta 'vai no Batalha', sinónimo de “descrença, incredulidade ou é tudo fita”, sintetizou Rui Moreira antes de concluir que a promessa de reabilitar o Batalha não“'foi no Batalha”.

O restauro dos dois frescos de Júlio Pomar alusivos ao São João do Porto, “de grande riqueza plástica” e tapados pela polícia política salazarista no final dos anos 40, são para o autarca um “valor patrimonial acrescido” na história do edifício que, além de duas salas de projeção, terá uma biblioteca, uma filmoteca e um bar, espaços que irão contar com “sinergias da comunidade artística”