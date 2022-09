Número de crianças registadas sem o nome do pai aumentou em 2021

No ano de 2021, 820 crianças foram registadas sem o nome do pai. Segundo a análise do “Jornal de Notícias” aos dados do Instituto do Registo e Notariado, são mais 301 do que em 2020. Em média, no ano passado, foram registados dois bebés por dia sem o nome do pai.

De acordo com o mesmo jornal, as entidades oficiais não têm uma explicação para este aumento. No ano de 2019 tinham-se verificado mais de 1400 crianças nesta situação. Maria do Céu Pires, juíza do Tribunal de Família e Menores do Barreiro, refere que em causa poderão estar questões sociológicas, nomeadamente "mais relações sexuais ocasionais" e o facto de “cada vez menos as pessoas associarem a maternidade ou paternidade a uma relação efetiva”.

Apesar do aumento de registos sem o nome do pai, não houve nenhuma criança registada em 2021 sem o nome da mãe. Em 2020, oito crianças estavam nessa situação. Quando está em falta o nome de um dos progenitores, o caso é comunicado, na conservatória, ao Ministério Público (MP). O MP fica responsável por tentar saber quem é a pessoa em falta. Quando não se consegue provas, o caso é arquivado.