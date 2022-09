Inflação está a colocar hospitais à "beira do colapso", alerta federação europeia

O alerta é feito pela União Europeia de Hospitalização Privada (UEHP): “Os hospitais europeus estão à beira do colapso.” Depois da pandemia, é a inflação que está a ameaçar as unidades de saúde privadas, “mês após mês, com preços crescentes de bens e serviços”. A federação das associações europeias de hospitais privados admite: “O acesso do doente já não está garantido e a segurança pode ser comprometida.”

Os gestores explicam que “a inflação anual na zona Euro é de até 9,1%, com muitos países a enfrentarem valores na ordem dos dois dígitos” e pedem “uma ação europeia, comum e urgente.” A UEHP garante que “a inflação está a enfraquecer os esforços de prestação de cuidados de saúde, setor já muito fustigado pela crise de covid-19, que impôs aos hospitais grandes constrangimentos, quer no domínio dos recursos humanos, quer no regular abastecimento”. E acrescenta: “Os custos crescentes não são mais sustentáveis com alocações fixas de governos, pagadores públicos ou mesmo, em algumas situações, contratos de longo prazo com seguradoras; a inflação está a ameaçar a qualidade dos serviços médicos e a limitar o acesso.”

Governo português tem de rever os preços no setor