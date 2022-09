Guterres distinguido com prémio Universidade de Lisboa 2020

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi distinguido com o prémio Universidade de Lisboa 2020, que conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, que suporta integralmente o seu valor pecuniário, cifrado em 25 mil euros.

A atribuição do prémio a Guterres deve-se ao reconhecimento do “seu singular contributo para a projeção de Portugal no mundo, só possível pelas suas excecionais qualidades humanas e intelectuais”, segundo explicita a Universidade de Lisboa.

“As suas preocupações sociais, reveladas desde os seus tempos de estudante universitário, nortearam toda a sua vida e atividade profissional”, refere ainda a instituição universitária, frisando que “António Guterres é um humanista, permanentemente comprometido com a necessidade de construir uma sociedade cada vez mais justa e sustentável, o que lhe granjeou uma repercussão pública notável, com grande significado cívico”.

Não há ainda data definida para a cerimónia de atribuição do prémio, e segundo a universidade de Lisboa “será anunciada oportunamente”.

O Prémio Universidade de Lisboa visa distinguir anualmente “o mérito de uma individualidade que tenha contribuído de forma notável para o progresso da ciência e/ou da cultura e projeção internacional de Portugal”.

O facto de o prémio se reportar a 2020, quando o ano de 2022 já está avançado, tem por base disrupções causadas pelo “confinamento devido à pandemia”, situação que ainda irá afetar o prémio de 2021, e “em 2023 tudo voltará ao normal”, segundo informa a Universidade de Lisboa.