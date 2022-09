Espanha já “interrompeu transferência” de água do rio Douro para Portugal

A Confederação Hidrográfica do Douro (CHD), entidade espanhola, anunciou que esta segunda-feira foi emitida uma ordem do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (Miteco) para “interromper a transferência” das águas para Portugal. Segundo o jornal “Público”, esta transferência estava a decorrer para cumprir os termos da Convenção de Albufeira.

O Governo espanhol admitiu, ao “El Periódico” de Espanha, que nalgumas bacias hidrográficas será “complicado cumprir integralmente o Acordo de Albufeira”. Este acordo rege as relações entre os países ibéricos nos rios que partilham.

A disputa pelo acesso à água nos rios internacionais (Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana) pode vir a aumentar depois da decisão do Miteco que deu luz verde ao novo Plano Hidrológico da Bacia do Tejo. Este plano - apontado pelo Governo de Pedro Sánchez para o final de outubro ou início de dezembro - defende a redução superior a 40% da média anual para as regiões espanholas de Almería, Múrcia e Alicante. A decisão deste plano é justificada para melhorar “os fluxos ecológicos do Tejo” no centro de Espanha. O diário “El Mundo” admite uma eventual “guerra da água”.