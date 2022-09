Caso dos envelopes com balas: “O intendente da PSP pediu-me para mudar rotinas diárias. Estou preocupado e afetado”, diz autarca da Póvoa

A PSP do Porto está a avaliar neste momento se os três autarcas da Póvoa de Varzim que receberam cartas com ameaças de morte e uma bala terão direito a segurança pessoal e a avaliar a credibilidade do caso. A informação foi confirmada ao Expresso pelo presidente daquela autarquia, Aires Pereira: “O intendente da PSP que está a investigar o caso pediu-me para mudar as minhas rotinas diárias, por precaução: evitar andar sozinho e não passar sempre pelos mesmos sítios, por uma questão de segurança.”

