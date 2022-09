PJ faz buscas em instalações do INEM em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em diversas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito de uma investigação relacionada com irregularidades na gestão de pessoal, confirmou à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a investigação da PJ está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e abrange igualmente irregularidades relacionadas com a gestão de viaturas do INEM.

Lisboa, Porto, Coimbra e Faro são algumas das unidades do INEM que estão a ser alvo de busca.

Segundo informação avançada ao Expresso, as investigações estão a ser direcionadas para as deslocações das ambulâncias, os trabalhos executados pelos funcionários, os horários e as presenças, as horas extraordinárias e a utilização de viaturas de serviço.

Fonte da PJ disse à Lusa que a Judiciária está a desenvolver "diligências para a recolha de documentação em várias instalações do INEM". A operação terá tido origem numa denúncia anónima.

Sem arguidos

Em comunicado, o INEM confirma que “estão a decorrer diligências por parte do DIAP de Lisboa nas instalações do INEM a nível nacional” e que a operação da Judiciária tem origem em “denúncias anónimas relacionadas com matérias de recursos humanos e contratação pública”.

A direção do instituto acrescenta que “nenhum profissional do INEM foi constituído arguido”.