Só o choque evita o choque: a história incrível e real do DART, que imita o guião do Armaggedon

Houve um tempo em que o asteroide Apophis gerava insegurança nos astrónomos e só com muitas medições o medo se afastou: após vários cálculos, percebeu-se que o corpo celeste, com 370 metros de diâmetro, não iria embater no nosso planeta, mas apenas passar a 38 mil quilómetros da Terra, o que representa um décimo do percurso até à Lua. O Apophis já deixou de ser amea­ça — mas a colisão com asteroides não. E foi por isso que a NASA lançou uma missão de defesa planetária, conhecida por DART, que pretende alterar a trajetória do par de asteroides Didymos/Dimorphos provocando uma colisão, que acontecerá precisamente às 0h14 de terça-feira. À semelhança do Apophis, a dupla de asteroides não representa perigo para a Terra: este embate funcio­nará como uma experiência para prevenir eventuais problemas no futuro.

“As trajetórias destes asteroides servem de alerta para a necessidade de preparar-nos com tecnologias que nos permitam atuar. É um desenvolvimento que pode demorar mais de 10 anos”, explica Francisco Cabral, líder técnico da Divisão de Navegação e Controlo da empresa GMV.