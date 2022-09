Serra da Estrela irreconhecível após incêndio e aluimento de terras

A Serra da Estrela está irreconhecível depois do incêndio e da chuva que provocou aluimento de terras e cinza. Em Casais de Folgosinho, por exemplo, o cenário é desolador.

Hermínio Carvalho, residente em Casais de Folgosinho, uma aldeia localizada na Serra da Estrela, vive agora as consequências do incêndio devastador que arrasou a região no verão. A água deixou de chegar a casa, a ribeira está suja de lama e a ligação de montanha a Manteigas ficou completamente destruída e intransitável, fator que o obriga a deslocar-se a pé por oito quilómetros até Sameiro.

A falta de água é um os principais problemas que afetam Hermínio, visto que as captações arderam e não há água nos lameiros. A ribeira existente junto à sua propriedade está repleta de cinzas, o que torna a água imprópria.

O pastor tem 200 cabeças de gado a seu cargo e a falta de pastagens representa uma dificuldade para Hermínio. Da destruição das chamas restaram apenas alguns milheirais que servem como uma das fontes de alimento para os animais, à semelhança do feno.