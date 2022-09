Custos do SNS com exames e análises no privado já ultrapassam os valores da pandemia

No primeiro semestre do ano, os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com análises e exames realizados no sector privado ascenderam a 393 milhões de euros, revelam os dados do Portal do SNS analisados pelo jornal “Público”. Este valor corresponde a um aumento de 14,2% quando comparado com o mesmo período de 2021.

No ano passado, nos primeiros seis meses, os encargos tinham sido de 344 milhões de euros. O ano de 2021 foi excecional pelo elevado valor dos custos. Caso a tendência registada no primeiro semestre do ano se mantenha, este será mais um ano fora do habitual.

Segundo o mesmo jornal, o aumento dos encargos é acompanhado pela subida de requisições aviadas. Este ano, nos primeiros seis meses, foram 11,7 milhões de requisições. No mesmo período de 2021, o valor ficou-se pelos 9,9 milhões.

A área das análises clínicas, tal como aconteceu há um ano, é uma das parcelas mais importantes do total de gastos do Estado com meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Esta área representa 55,1% do total de custos do primeiro semestre. Medicina física e de reabilitação representam 15,8%, radiologia 15,6% e as endoscopias gastroenterológicas 7,1%.