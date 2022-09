Aumento de carros elétricos em circulação fez baixar emissões de dióxido de carbono na UE

As emissões médias de dióxido de carbono dos carros novos registados na Europa diminuíram 12% em 2020, em comparação com 2019, especialmente devido ao aumento de veículos elétricos, indicam dados hoje divulgados pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

De acordo com a AEA, a percentagem de veículos elétricos triplicou de 2019 para 2020, passando de 3,5% para 11,6% dos veículos em circulação. Destes, 6,2% são veículos elétricos e 5,4 são veículos híbridos plug-in.

Na Europa foram registadas em 2020 1,4 milhões de novas carrinhas, com emissões médias 1,9% inferiores às de 2019. A percentagem de carrinhas elétricas passou de 1,4% em 2019 para 2,3% em 2020, indicam também os números da AEA.