“Agressões extraordinariamente bárbaras e desproporcionais”: toda a história do ataque de 54 segundos que matou o agente da PSP

A história da morte do agente da PSP Fábio Guerra começou no 1º piso da Discoteca Mome, em Lisboa. Segundo a acusação do Ministério Público, "por motivos desconhecidos" o fuzileiro Cláudio Coimbra, descrito pelo procuradora Felismina Carvalho Franco como um “campeão de boxe”, desentendeu-se com Cláudio P., um cliente da discoteca, que foi agredido "com empurrões e cabeçadas". Quando a vítima tentou reagir, Vadym Hrynko, também fuzileiro, e amigo de Cláudio Coimbra, "interveio" e "desferiu-lhe um soco no rosto".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler