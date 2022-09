Tempestade tropical Gaston chega aos Açores: chuvas fortes e rajadas até 90 km/h no Corvo e nas Flores

O centro da tempestade tropical Gaston passou nesta manhã de sábado a 130km oeste da ilha do Faial, nos Açores. O aviso é feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado, que diz ser expectável um “enfraquecimento” desta tempestade tropical ao longo do dia de hoje.

No entanto, é possível que o fenómeno meteorológico provoque chuvas por vezes fortes e rajadas até 90 km/h nas ilhas de Flores e Corvo durante a tarde de hoje e até ao final da manhã de domingo, dia 25.

“Devido à incerteza relativamente à trajectória do ciclone tropical, sugere-se o acompanhamento da previsão”, afirma o IPMA.

As ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores estão este sábado sob aviso vermelho devido às condições meteorológicas, sendo que a tempestade tropical Gaston já afetou o tráfego aéreo no arquipélago.