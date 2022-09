“Pediram-me álcool para desinfetar uma injeção”: há suspeitas de uma “cultura de esteróides” entre os Comandos portugueses

Há instruendos que recorrem a substâncias proibidas pelo Exército para tentar superar a qualquer preço as difíceis provas dos cursos de comandos. A informação é revelada ao Expresso por três fontes das Forças Armadas com ligações a esta tropa especial. “Chegaram-me a perguntar como se podia arranjar testosterona para ‘secar’ [perder gordura] e ganhar músculos rapidamente”, conta uma destas fontes. “Não foi caso único. E havia até algum à vontade na abordagem.” Um dos mais caricatos foi o de um jovem recruta que procurava uma garrafa de álcool etílico. “Na minha ingenui­dade, ainda julguei que fosse para assar chouriços. Mas não. Era para desinfetar uma injeção que ele tinha tomado com esteroides.”

