Trânsito em Lisboa e Porto supera níveis de 2019. Há momentos do dia em que os portugueses já perdem o dobro do tempo dentro do carro

Em vários dias desta semana, às nove da manhã, tanto em Lisboa como no Porto o trânsito era de tal forma intenso que cada trajeto levava quase o dobro do tempo que demoraria em condições normais, um cenário pior do que à hora de ponta em setembro de 2019, mostram os dados da TomTom, empresa de sistemas de GPS. Nas duas primeiras semanas deste mês, ainda antes do início das aulas, já o nível de congestionamento em ambas as cidades tinha ultrapassado o que se registava antes da pandemia, segundo dados enviados ao Expresso pela Waze, aplicação de navegação baseada em informação dos condutores. O tráfego em Lisboa no início de setembro superou em quase 50% o mesmo período de 2019 e no Porto saltou para o dobro.

Nestes últimos dias, durante os quais decorreu a Semana Europeia da Mobilidade, foi sobretudo na hora de ponta da manhã, entre as 8h e as 10h, que se viu um grande aumento do trânsito, comparando com a realidade pré-pandemia. Os dados da TomTom mostram que nas duas cidades o tempo passado dentro do carro logo de manhã ultrapassou em 90% o que seria necessário se não houvesse trânsito; em 2019, a diferença era de 55%. Pelo contrário, entre as 18h e as 20h, o cenário em Lisboa e no Porto não foi muito diferente do que já acontecia antes.