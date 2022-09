Pais e professores temem que suspensão do transporte escolar em Lisboa obrigue crianças a faltar às aulas

Em Lisboa, há crianças que deixaram de ter como ir às aulas devido à suspensão, desde o início do ano letivo, do serviço “Alfacinhas”, que assegurava a deslocação para a escola de cerca de 720 alunos do 1º ciclo do concelho, a maioria moradores em zonas carenciadas da capital e mal servidas por transportes públicos. Vários pais têm de entrar no trabalho ainda antes de os estabelecimentos de ensino abrirem e não podem levar os filhos.



