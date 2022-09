PJ deteve mulher do suspeito de duplo homicídio na ilha do Pico

A Polícia Judiciária dos Açores deteve a companheira do suspeito de duplo homicídio na ilha do Pico, nos Açores. O marido, Tomislav Jozic, um alemão de 60 anos, matou duas pessoas, tendo depois queimado os cadáveres na sua propriedade. E a mulher é suspeita de o ter ajudado a livrar-se dos corpos.

“A investigação desenvolvida permitiu alcançar relevantes elementos probatórios de que os crimes de homicídio foram praticados junto da propriedade do referido casal, com recurso a arma de fogo, com subsequente ocultação e destruição dos corpos através de carbonização”, revela a PJ.

Tomislav Jozic está indiciado pelos crimes de homicídio, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, tendo ficado em prisão preventiva. E de acordo com fontes do processo terá cometido o crime apenas por não gostar de ter vizinhos.

A detida, de 53 anos, será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação.