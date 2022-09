Educação: 80% dos horários que ficam vazios vão para candidatos sem formação específica para dar aulas

A cada semana que passa é cada vez mais difícil para as escolas com falta de professores encontrarem docentes disponíveis para os substituir entre quem tem formação pedagógica. Dos quase 3 mil horários que até à semana passada já tiveram de ser preenchidos através da contratação direta de escola (por ausência ou indisponibilidade de professores nas listas nacionais para os ocupar), mais de 80% terão sido aceites por candidatos sem habilitação específica para o ensino.

A estimativa é feita por Davide Martins, professor e colaborador do blogue “DeArLindo” e que tem analisado as colocações de professores ao longo dos últimos anos letivos. O número é calculado comparando o número total de horários com oito ou mais horas letivas que tiveram de passar para contratação de escola e o de professores retirados das listas nacionais.