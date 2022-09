Ano de 2021 foi o que registou mais suicídios em quatro anos

Em 2021 foram registados em Portugal 952 suicídios. Segundo o “Jornal de Notícias”, este é o número mais alto desde há quatro anos. O aumento, tendo por base os dados do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) cedidos pelo Ministério da Justiça, foi de 8,18%.

No ano de 2018 verificou-se um pico, como 1020 mortes por suicídio. De 2018 até ao ano passado, os números tinham vindo a descer. As dificuldades sociais, de emprego e económicas decorrentes da pandemia são apontadas como potenciais explicações.

Joaquim Sousa Gago, membro da Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental, refere que as dificuldades do pós-pandemia, como as mudanças na forma de trabalhar, o desemprego, os períodos de luto emocional, as carências económicas e o isolamento podem ser algumas das explicações para este aumento. Estes são fatores que “determinaram a manifestação de síndromes depressivas e ansiosas em indivíduos anteriormente saudáveis, bem como funcionam como gatilho para episódios depressivos naqueles que tinham doença mental”, corrobora o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, Luís Duarte Madeira.

Contactos e serviços disponíveis para prevenção do suicídio:

SOS VOZ AMIGA (16h-24h): 213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660 / 800 209 899 (21h-24h, linha verde gratuita)

CONVERSA AMIGA (15h-22h): 808 237 327 / 210 027 159

VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL (16h-22h): 222 080 707

VOZ DE APOIO (21h-24h): 225 506 070 / sos@vozdeapoio.pt