Universidade de Aveiro quer abrir curso de Medicina em 2023

A Universidade de Aveiro (UA) vai apresentar em outubro junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior uma proposta para a criação de um curso de Medicina, que espera vir a abrir já no próximo ano letivo, com cerca de 40 vagas.

