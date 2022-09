Há 5 anos, os EUA prenderam um engenheiro português por conspirar com o Irão. As acusações nunca foram provadas

Um engenheiro português hoje com 60 anos esteve na mira da Homeland Security, departamento do Governo dos Estados Unidos responsável por proteger o país contra ataques terroristas, por suspeitas de transacionar com uma empresa iraniana tecnologia que poderia ser usada para a produção de mísseis.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler