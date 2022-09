Funcionários mordidos por pulgas, animais mortos e dejectos, “risco elevado de incêndio”: os tribunais portugueses

Por volta das 9h30 de 17 de agosto passado, uma estrutura de metal presa a uma janela do terceiro andar do edifício do Palácio da Justiça de Sintra caiu na rua, perto de uma área onde os funcionários do Ministério Público desta comarca costumam fumar. “Por acaso” ninguém foi atingido, dizem os funcionários judiciais ao relembrar o susto, antes de apontarem para a janela do lado: há uma estrutura de metal idêntica e carregada de ferrugem que “qualquer dia também cai”.

