Bicicletas e capacetes vão chegar a todas as escolas com 2.º ciclo

Até 2024, todas as escolas públicas com 2.º ciclo (5º e 6º ano) do ensino básico vão receber kits de bicicletas e capacetes, no âmbito do programa Desporto Escolar sobre Rodas. As entregas arrancam já este mês e chegam a 259 estabelecimentos de ensino ainda em 2022, segundo o comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Ministério da Educação.

Cada escola irá receber dois kits, cada um com dez bicicletas e dez capacetes (em concreto, três bicicletas roda 16”; três bicicletas roda 20”; três bicicletas roda 24”; uma bicicleta roda 26”). O objetivo é que todos os alunos cheguem ao final do 6.º ano de escolaridade a saber andar de bicicleta.

O programa envolve o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação. A iniciativa surgiu em 2019 como resposta aos contributos do desporto e da educação para a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 (ENMAC).

“Esta estratégia assenta na urgente necessidade de mudança de comportamentos da população escolar para a mobilidade sustentável e responsável, nomeadamente, garantindo que todas as crianças possam, na sua escola, aprender a pedalar em segurança, potenciando esta forma de mobilidade ativa e suave, bem como promovendo uma cidadania rodoviária no uso partilhado e responsável do espaço público”, indica o Ministério.

Segundo o comunicado do Ministério, a entrega dos kits será faseada a partir de setembro de 2022 e terminará em 2024, contando com a supervisão da Direção-Geral da Educação (através da Estrutura do Desporto Escolar), no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência PRR), para a execução do objetivo de alargar o desporto escolar à comunidade.

No manual de apoio ao professor para pôr este projeto em prática, é referido o objetivo de garantir que os jovens, durante a escolaridade obrigatória, aprendem a andar de bicicleta, “uma competência que pode e deve ser adquirida na procura de um estilo de vida ativo e de uma consciência ambiental e cívica”. Essa necessidade torna-se ainda mais relevante como forma de "contrariar o aparente crescente número de alunos nos estabelecimentos escolares em Portugal que não domina o padrão motor 'andar de bicicleta'", lê-se no manual.

Desde setembro de 2019 que o Seguro Escolar já cobre acidentes de bicicleta no percurso casa-escola e escola-casa.