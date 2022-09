“Consumimos apenas 12 das sete mil variedades de plantas comestíveis” e isto é o que devíamos estar a fazer a bem da nossa alimentação

Existem mais de 7 mil variedades de plantas comestíveis em todo o mundo, mas só 12 contribuem para a alimentação humana. Porque é que não usamos as outras?

É verdade. Focámos o nosso esforço de produção e a nossa dieta apenas em 12, que contribuem para 80% das calorias da nossa dieta baseada em plantas. O arroz, o trigo e o milho são as três principais, porque desde a ‘revolução verde’ de meados do século XX integraram o plano de produção para alimentar o mundo. Muitas outras espécies acabaram esquecidas. Nas últimas décadas, a comunidade científica, o sector agrícola e a indústria aperceberam-se da importância de diversificar as espécies para combater a má nutrição e ter uma dieta mais rica em vitaminas e minerais e mais bem adaptada às condições locais.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.