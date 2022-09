Há elementos de gangues entre os imigrantes timorenses: o 77 e o PSH, grupos violentos de artes marciais

Os vídeos surgem em vários canais do YouTube e também nas redes sociais, principalmente no TikTok. Jovens timorenses, recém-chegados a Portugal numa vaga súbita que já levou o Governo a criar um grupo de trabalho, mostram como é a vida para quem imigrou, onde trabalham, como estão alojados, como se divertem. A mensagem nem sempre é feliz, revelando a dureza do trabalho no campo — quando o têm —, desde a apanha de mirtilos ou melancias à limpeza de terrenos. E também as más condições em que dormem, em camas de estrado sem colchão ou em colchões sem cama, amontoados em casas insalubres. Referem ainda a ausência de contratos e de documentação, que pagaram a peso de ouro e que não chegam às suas mãos.

Mas, para lá das queixas, há outra informação que passa nas imagens. Em várias gravações, realizadas com telemóveis, surgem timorenses com T-shirts, bonés, equipamento de luta e tatuagens com os símbolos de pelo menos dois grupos rivais de artes marciais, identificados como muito violentos em Timor: o 77 (sete-sete) e o PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate). Para as câmaras fazem gestos rituais e gritam, com orgulho, o nome do gangue a que pertencem.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.