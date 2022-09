Dois anos depois, PJ ouve familiares de irlandesa desaparecida em Portugal

Finalmente, a Polícia Judiciária (PJ) começou a investigar o desaparecimento de Jean Tighe, uma irlandesa de 41 anos que nunca mais foi vista depois de deixar os pertences pessoais, incluindo o passaporte e as chaves de casa, num hostel na Parede, na linha de Cascais, em julho de 2020, durante a pandemia da covid-19.

Leona Tighe, irmã de Jean, foi ouvida pela primeira vez na semana passada por inspetores da PJ, depois de o Expresso ter publicado um artigo a revelar o caso. Também foram ouvidas pela primeira vez testemunhas que se encontravam no hostel Help Yourself, na Parede, quando Jean estava ali alojada.