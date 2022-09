O Governo pretende reduzir o número crescente de portugueses sem médico de família, perto de 1,5 milhões, contratando clínicos sem a especialidade dedicada à prestação de cuidados primários. O ‘atalho’ está previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2022 e foi de imediato recusado pelos médicos. Agora, endureceram a reprovação. As críticas constam de um ofício enviado aos presidentes da República e da Assembleia da República, Procuradoria-Geral da República e Provedoria da Justiça.