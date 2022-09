Abusos de menores: Emanuel atirou-se para debaixo de um comboio e esta morte continua a manchar a Igreja

Se um filho adolescente bate à porta de casa às três da manhã, as notícias não podem ser boas. Emanuel tinha ido dormir a casa do padre Nuno Aurélio, teve autorização dos pais para o fazer e não havia qualquer motivo para estar de volta àquela hora. “Estava muito aborrecido”, contou o pai a um procurador do Ministério Público (MP), 19 anos depois daquela noite de 29 de abril de 1994.

Emanuel tinha então 15 anos, queria seguir Engenharia Informática e passava muito tempo com o padre Nuno Aurélio, um jovem sacerdote que tinha computadores e vídeos em casa e era tão popular entre os jovens da paróquia do Senhor dos Aflitos, na Cruz Quebrada, que até tinha preparado um quarto de hóspedes com várias camas na Casa Paroquial. “Muitos jovens iam lá passar o fim de semana”, revelou o pai do adolescente, que também era catequista, tal como a mulher e outra filha.