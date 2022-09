Covid-19: portugueses com 95,8% de imunidade

É um excelente resultado: quase todos portugueses têm imunidade contra o vírus pandémico. A revelação é feita pelo Instituto Ricardo Jorge a partir dos resultados da quarta fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19, realizado entre 27 de abril e 8 de junho. “A quase totalidade da população residente tinha anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2, com uma seroprevalência total de 95,8%.”

No documento divulgado esta quinta-feira, os peritos explicam que o “valor representa um aumento de cerca de 10% em relação à terceira fase, com 86,4%, de setembro a novembro de 2021”. Acrescentam ainda que “a seroprevalência total foi mais elevada entre os 20 e os 29 anos (98,6%) e na região Norte (96,8%), embora aumentos semelhantes tenham sido observados em todos os grupos etários acima dos 20 anos, inclusive acima dos 70 anos, com uma seroprevalência estimada de 97,2%.”