Pedrógão Grande: Ministério Público está a “analisar” decisão do tribunal para saber se vai recorrer da absolvição dos onze arguidos

A Procuradoria-Geral da República revela que ainda não decidiu se vai recorrer da decisão do Tribunal de Leiria no caso dos incêndios de Pedrógão Grande que absolveu os onze arguidos. “O Ministério Público vai analisar o acórdão com vista à avaliação sobre eventual interposição de recurso”, explica ao Expresso o gabinete de comunicação da PGR.

