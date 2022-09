Homem ferido com gravidade após deslizamento de terras em Barcarena

Um homem ficou esta terça-feira ferido com gravidade depois de ter sido arrastado durante um deslizamento de terras em Barcarena, concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. De acordo com o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo, o homem, de 30 anos, foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 e as 16h00 de hoje, 719 ocorrências relativas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo inundações e quedas de árvores, enquanto os Bombeiros Sapadores assinalaram em Lisboa outras 65 ocorrências. Até às 16h00 horas de hoje foram registadas 320 inundações, 187 quedas de árvores, 134 desobstruções de vias e 63 quedas de estruturas.

Os distritos de Lisboa (245 ocorrências) e de Setúbal (61) foram os mais afetados pelo mau tempo, acrescentou. Em Lisboa, os Bombeiros Sapadores registaram 48 inundações, nove quedas de árvores, cinco quedas de estrutura, duas sinalizações de buracos e um curto-circuito.

Durante a madrugada de hoje foi também dado o alerta para um movimento de massa na localidade de Sameiro, concelho de Manteigas, distrito da Guarda, tendo sido esta a ocorrência mais grave até agora registada devido às condições meteorológicas adversas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda explicou à Lusa que a chuva intensa atingiu áreas que foram afetadas em agosto pelo incêndio na Serra da Estrela, resultando no movimento de terras e detritos “para o leito do rio [Zêzere], que ficou alagado”.

O presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano, disse que “os danos são enormes, várias viaturas foram arrastadas pela força da água, há casas e negócios afetados, estradas, iluminação pública, infraestruturas de água e saneamento, equipamentos desportivos e lúdicos, entre outros”.