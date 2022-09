Procura por centros de estudos regressa a níveis pré-pandemia

Os centros de explicações regressaram, de acordo com o “Jornal de Notícias”, a um registo de frequência semelhante ao que existia antes da pandemia. "Já retomámos a procura que tínhamos. E setembro é sempre um bom mês. Há pais que gostam de apostar nas explicações logo desde o início", refere o diretor de franchising da Explicolândia, José Carlos Ramos.

Segundo o mesmo jornal, uma parte dos alunos começou a frequentar estes espaços essencialmente para rever conteúdos. A subida de preços neste tipo de serviços é generalizada. Mas, ainda assim, a procura continua em alta.

“No ano passado, intensificaram-se as lacunas na aprendizagem, devido aos dois anos de pandemia, e, como os exames nacionais têm muito peso, os alunos do secundário também querem começar logo com explicações", explica José Carlos Ramos.