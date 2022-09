Governo promete novas medidas contra criminalidade depois de tiroteio no Almada Fórum

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, garante que a Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta (CAIDJCV) “está a trabalhar" para desenvolver novas medidas para combater a subida dos indicadores que demonstram "uma maior severidade da criminalidade". De acordo com o “Diário de Notícias”, o Governo considera que a situação deste domingo é algo “inédito em Portugal”.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentar matar um casal no sábado à noite. A alegada tentativa de homicídio aconteceu pelas 22h de sábado no Fórum Almada, segundo adiantou uma fonte à Lusa. Os dois alvos saíram ilesos, mas uma menina de cinco anos acabou ferida no joelho e foi transportada para o hospital Garcia da Horta.

"Sabemos que há um aumento da violência, as pessoas mais facilmente reagem com recurso a armas de fogo e armas brancas", reconhece a secretária de Estado da Administração Interna. Os números do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativos a 2021 mostram um aumento de 7,3% da criminalidade juvenil. Sendo este um dos focos de análise da CAIDJVC.

"Compreendo que as pessoas queiram respostas, é nisso que a comissão está a trabalhar. Essas medidas têm de ser estudadas, têm de ser ponderadas", diz Isabel Oneto. A comissão junta representantes das áreas da Justiça, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde, além de elementos das várias forças policiais e especialistas em criminalidade.