Enxaqueca: 70% dos doentes recorrem ao privado para ter acompanhamento médico especializado

Perante as dificuldades de acesso a um acompanhamento especializado no SNS, devido à falta de consultas, só resta uma solução para a grande maioria dos portugueses com enxaqueca e outras cefaleias: procurar ajuda junto de instituições privadas. Cerca de 70% dos doentes têm de recorrer ao privado para terem esse acompanhamento médico. A situação coloca vários problemas, desde logo ao nível dos encargos para as famílias, mas também no acesso à medicação.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler