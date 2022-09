Abusos: D. José Policarpo deu ou não autorização para o padre Inácio trocar Lisboa pelo Algarve? Há versões contraditórias em 2013 e em 2022

A Diocese de Lisboa e do Algarve têm versões diferentes sobre o percurso e o paradeiro do padre Inácio, um dos suspeitos de abuso sexual de menores que faz parte da lista de sacerdotes que a Comissão Independente liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht enviou para o Ministério Público analisar. E há contradições entre as respostas dadas em 2013 e agora, em 2022.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler