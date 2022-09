Homem que alegadamente feriu menina foi detido por suspeita de tentativa de homicídio de dois adultos

Em nota enviada às redações, a Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve o homem suspeito de tentar matar um homem e uma mulher no sábado à noite, num centro comercial da margem Sul. "A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em estreita articulação e colaboração com a PSP de Almada, deteve, fora de flagrante delito, um homem, por sobre ele recaírem fortes suspeitas da prática de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, que visaram um homem e uma mulher", lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, "a pronta e rápida intervenção da PSP permitiu reter o ora suspeito”. As autoridades policiais reuniram entretanto “um conjunto de elementos probatórios” contra o suspeito.

A alegada tentativa de homicídio aconteceu pelas 22h de sábado no Fórum Almada, segundo adiantou uma fonte à Lusa. Os dois alvos saíram ilesos, mas uma menina de cinco anos acabou ferida no joelho e foi transportada para o hospital Garcia da Horta.

A PJ informa que “o detido irá ser presente ao Tribunal Judicial da comarca de Almada”, esta segunda-feira, e ser-lhe-ão aplicadas as adequadas medidas de coação.