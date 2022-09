‘Vaga’ de imigrantes timorenses obriga Governo a criar grupo de trabalho

Ninguém sabe quantos timorenses chegaram a Portugal nos últimos meses, mas todos os dias novos grupos são detetados em zonas de explorações agrícolas, das vinhas do Douro aos olivais e pomares do Alentejo, onde antes só havia imigrantes da Índia, Nepal ou Bangladexe. Nas redes sociais, empresas de prestação de serviços acenam-lhes com promessas de contratos (que raramente chegam), legalização (de que não tratam) e habitação (onde a condição humana não devia entrar). Desde o fim de julho, as autoridades foram chamadas pelo menos quatro vezes para auxiliar quase 200 jovens trabalhadores em situações de carência social e laboral, em Beja, Serpa e Fundão.

