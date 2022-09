Menina de 5 anos ferida em tiroteio no Almada Fórum

A vítima de um tiroteio no centro comercial Almada Forum é uma menina de 5 anos, que foi atingida no joelho, revelou este sábado à agência Lusa fonte da direção nacional da PSP, adiantando que a situação "está controlada" no local.

A menina foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Trafaria para o Hospital Garcia de Orta depois do incidente, cerca das 22h, segundo a mesma fonte da polícia.

A PSP está a averiguar a ocorrência, estando um indivíduo sob suspeita: "Estamos a tentar perceber o envolvimento de um indivíduo intercetado", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, a situação "está controlada neste momento [no Almada Forum], mas em averiguações", e até ao momento sabe-se que foram disparados três tiros no local.

Uma troca de tiros na área da restauração terá obrigado a evacuar o Almada Fórum com relatos de haver algumas pessoas fechadas em lojas com medo.

Foi no início da noite deste sábado que o centro comercial Almada Fórum foi cenário de desacatos que terão ocorrido na zona da restauração. Havia vídeos a circular nas redes sociais.

(Atualizada às 23h59)