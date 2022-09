Irmãos do Daesh. MP quer saber quem revelou o nome das testemunhas aos familiares dos acusados

O depoimento para memória futura do homem iraquiano foi visto numa sala do Edifício B do Campus da Justiça de Lisboa. Lá dentro estavam Vítor Carreto, o advogado dos irmãos Ammar e Yasir Ameen; o juiz de instrução do processo, Jorge Antunes; a procuradora responsável pela acusação, Cláudia Porto, uma funcionária judicial e uma tradutora.

Duas horas depois de ter prestado declarações, o homem, que estava no Iraque e aceitou ser identificado para que o seu depoimento pudesse ser usado para provar que os dois arguidos pertenciam ao Daesh, era visitado por familiares dos suspeitos “dizendo-lhe que caso algo acontecesse aos seus irmãos” seria “considerado responsável”, relata a acusação do Ministério Público.