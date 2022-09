Seca: Espanha suga caudais de três rios

Sem chuva os rios não se alimentam de água e com Espanha a travar a que passa a fronteira no Douro, no Tejo e no Guadiana, devido à seca, os caudais destas bacias estão longe de ter a água que deviam ter.

“O Douro é o caso mais problemático”, alerta Francisco Ferreira, presidente da associação Zero. “Até 3 de setembro, o Douro só recebeu dois terços do que devia receber até 30 de setembro. Será difícil em 27 dias receber o terço que falta”, explica ao Expresso o engenheiro do ambiente. Em vez dos 3500 hectómetros cúbicos (hm3) acordados na Convenção de Albufeira — que define as relações luso-espanholas no domínio dos recursos hídricos — só chegaram à barragem de Miranda do Douro 2331,33 hm3 até 3 de setembro.