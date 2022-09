Juízes: recomendações do Conselho da Europa vão ficar por cumprir (pelo menos para já)

Se depender (e depende) das autoridades portuguesas, as recomendações do Grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa (Greco) em relação aos juízes vão ficar por cumprir. Pelo menos para já. No mais recente relatório, divulgado esta semana, este órgão do Conselho da Europa dava uma nota de “insuficiente” ao cumprimento por parte de Portugal das recomendações que visam aperfeiçoar o combate à corrupção.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler