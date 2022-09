Hospitais do SNS com dificuldade em contratar enfermeiros. Sindicato diz que há “muitos a deixar a profissão”

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) encontra-se com dificuldades em contratar enfermeiros. “Não existem enfermeiros para contratar. Muitos profissionais saíram para o privado e temos muitos enfermeiros a deixar a profissão”, explicou, em declarações ao jornal “Público”, a presidente do Sindicato de Todos os Enfermeiros (Siteu).

A falta de profissionais é sentida de diferente forma nos diversos hospitais do SNS. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros (SE), no Hospital Amadora-Sintra existem 100 vagas que estão por preencher. Já no Hospital de Loures, de acordo com o Siteu, o concurso para reserva de recrutamento, que oferecia o valor de tabela por 40 horas semanais em vez das 35 praticadas nas restantes unidades do SNS, ficou vazio.

Os sindicatos apontam a falta de condições de trabalho e de reconhecimento como causas para a incapacidade de fixar profissionais. “Há serviços onde os turnos são assegurados apenas por três enfermeiros para 32 doentes”, exemplificou o presidente do SE, Pedro Costa, sobre o Amadora-Sintra. “Não podemos é ter pessoas com 20 anos de carreira e a ganhar o mesmo”, acrescentou.