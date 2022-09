Câmara Municipal do Porto vai apresentar até ao final do ano plano para retirar carros do centro histórico

A Câmara Municipal do Porto vai apresentar, até ao final deste ano, um plano de pedonalização do centro histórico. Segundo o “Jornal de Notícias”, a informação foi avançada, pelo vereador Pedro Baganha, esta quinta-feira, à margem do congresso Cidades que Caminham.

"O plano está elaborado. Estamos a ver qual a melhor altura para o apresentar, mas certamente que será até ao final deste ano. Provavelmente, primeiro em sede autárquica e depois divulgado publicamente", disse o vereador.

O vereador com os pelouros do Urbanismo e Espaço Público e Habitação esclareceu que o "plano específico de pedonalização do centro histórico" abrange a zona que é Património Mundial da UNESCO desde 1996. "Apesar de ser um plano que perspetiva ações futuras, a verdade é que nós já estamos a atuar, designadamente com as Zonas de Acesso Automóvel Condicionado [ZAAC], que já estão implementadas, em grande medida, naquele território", disse.