Lisboa e Porto têm os seus próprios planos de poupança de energia. Redução do ar condicionado e da iluminação pública sâo duas das medidas

As duas principais cidades portuguesas integram o grupo de 100 cidades europeias que querem ser climaticamente neutras até 2030, no âmbito da Missão Cidades da Comissão Europeia, e por isso há já alguns anos que os respetivos municípios realinham medidas para antecipar os cortes de 55% das emissões de gases de efeito de estufa. A nova conjuntura política e energética mundial – acentuada pela guerra na Ucrânia – vem obrigar as duas autarquias a acelerar os projetos anunciados ou em curso e a avançar com novas medidas de curto prazo.

