Lisboa: empresários e moradores do Bairro Alto estão preocupados com o aumento da criminalidade

Vários moradores e empresários da freguesia da Misericórdia, nomeadamente do Bairro Alto, Cais do Sodré, Bica e Santos (Lisboa), queixam-se do crescimento da insegurança nas ruas devido aos ajuntamentos de gangues no espaço público. De acordo com o jornal “Público”, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, reconhece um aumento da criminalidade.

“Têm existido problemas todas as noites, portanto é importante termos mais policiamento nas ruas, mas não basta isso”, defende Carla Madeira. A presidente da junta diz ter apelado ao controlo do consumo de álcool na via pública por parte da PSP e da Câmara Municipal de Lisboa. “Tem existido um crescimento muito grande de pessoas nestes bairros da noite”, afirma.

Segundo Carla Madeira, há vários regulamentos da competência da autarquia que estão a ser desrespeitados. Muitos estabelecimentos têm colunas de som dentro dos estabelecimentos a funcionar viradas para a rua, “o que não é permitido”, explica. A presidente da junta reconhece que a Polícia Municipal faz a fiscalização, mas nota uma “falta de controlo”, permitindo que vários bares funcionem “abusivamente”.